(Довгард) Этка Лейзеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Довгард) Этка Лейзеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

1897 г.р.
1900 г.р.
1901 г.р.
1904 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1873

Отец: Довгард Лейзер Йоселев

Мать: Довгард Энта

Бракосочетание
12.10.1893 ст.

Муж: Шнейдерман Ноех Залманович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1897

Дочь: Йехевдия

Отец ребёнка: Шнейдерман Ноех Залманович

г. Тула
Рождение ребёнка
02.09.1900

Сын: Шмарий

Отец ребёнка: Шнейдерман Ноех Залманович

г. Тула
Рождение ребёнка
10.12.1901

Сын: Самуил-Лейб

Отец ребёнка: Шнейдерман Ноех Залманович

г. Тула
Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Илья

Отец ребёнка: Шнейдерман Ноех Залманович

г. Тула
Смерть
Неизвестно
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