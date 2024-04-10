(Довгард) Этка Лейзеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1873
Отец: Довгард Лейзер Йоселев
Мать: Довгард Энта
Бракосочетание
12.10.1893 ст.
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1897
Дочь: Йехевдия
Отец ребёнка: Шнейдерман Ноех Залманович
г. Тула
Рождение ребёнка
02.09.1900
Сын: Шмарий
Отец ребёнка: Шнейдерман Ноех Залманович
г. Тула
Рождение ребёнка
10.12.1901
Сын: Самуил-Лейб
Отец ребёнка: Шнейдерман Ноех Залманович
г. Тула
Рождение ребёнка
16.07.1904
Сын: Илья
Отец ребёнка: Шнейдерман Ноех Залманович
г. Тула
Смерть
Неизвестно