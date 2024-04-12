Ефремов Харитон Еремеев
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Ефремов Еремей Тимофеев
Мать: Ксения Клементьева
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1712
Сын: Ефремов Дмитрий Харитонов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Ефремова Ирина Харитонова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Смерть
1752