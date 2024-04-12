Ефремов Харитон Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Харитон Еремеев

Место рождения

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1680

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Ефремов Еремей Тимофеев

Мать: Ксения Клементьева

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Ефремов Кирило Харитонов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1712

Сын: Ефремов Дмитрий Харитонов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Ефремова Ирина Харитонова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Иев Харитонов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
1752
Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
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