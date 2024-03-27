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Хусаинов Равиль Сафиуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.06.1935

Дата смерти

28.12.1991

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1935

Отец: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Мать: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1955

Дочь: Лариса Равилевна

Мать ребёнка: Хусаинова Бану Гаффаровна

г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
03.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Бану Гаффаровна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Бану Гаффаровна

г.Ишимбай, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Бану Гаффаровна

Смерть
28.12.1991
г.Ишимбай, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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