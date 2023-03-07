Смолякова (Смолякова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова (Смолякова) Пелагея Николаевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

17.10.1905

Дата смерти

20.07.1906

Пол

Женский

Отец

До 1886 г.р.

Мать

До 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1905

Отец: Смоляков Николай Никифорович

Мать: Смолякова Акилина Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Крещение
18.10.1905
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Ксенофонт Нелюбов и и. д. псаломщика Павел Ливанов Смоляков Николай Никифорович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Смолякова Акилина Ивановна. Мать. Православная Лебедев Андрей... Показать все
Смерть
20.07.1906
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Похороны
22.07.1906
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
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