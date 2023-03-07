Смолякова (Смолякова) Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1905
Дата смерти20.07.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1905
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Крещение
18.10.1905
Священник Ксенофонт Нелюбов и и. д. псаломщика Павел Ливанов Смоляков Николай Никифорович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Смолякова Акилина Ивановна. Мать. Православная Лебедев Андрей... Показать все
Смерть
20.07.1906
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Похороны
22.07.1906
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906