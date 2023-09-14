Зюлюкей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шагиахмет Бикмухамет углы
Отец ребёнка: Бикмухамет Юсуп углы
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Сахибямал Бикмухамет кызы
Отец ребёнка: Бикмухамет Юсуп углы
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Хуббениса Бикмухамет кызы
Отец ребёнка: Бикмухамет Юсуп углы
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Бикмухамет Юсуп углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикмухамет Юсуп углы
Смерть
Неизвестно