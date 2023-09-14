Зюлюкей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюлюкей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шагиахмет Бикмухамет углы

Отец ребёнка: Бикмухамет Юсуп углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Сахибямал Бикмухамет кызы

Отец ребёнка: Бикмухамет Юсуп углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Хуббениса Бикмухамет кызы

Отец ребёнка: Бикмухамет Юсуп углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гайфулла Бикмухамет углы

Отец ребёнка: Бикмухамет Юсуп углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикмухамет Юсуп углы

Смерть
Неизвестно
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