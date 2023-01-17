Кудрин Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1834
Дата смерти15.11.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1834
Место жительства
По 1854
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1881 по 1908
Смерть
15.11.1908