Кудрин Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрин Владимир Сергеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

27.07.1834

Дата смерти

15.11.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1834
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1854
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1881 по 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.11.1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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