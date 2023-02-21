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(Шнитникова) Софья
(Шнитникова) Софья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1977
Пол
Женский
Отец
Шнитников Вячеслав
1867 г.р.
Мать
Шнитников (Гоби) Инна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Шнитников Вячеслав
Мать:
Шнитников Инна
Смерть
1977
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