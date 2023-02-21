(Шнитникова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шнитникова) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шнитников Вячеслав

Мать: Шнитников Инна

Смерть
1977
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