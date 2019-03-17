Каюмов Хоммят Кафиятуллович
Место рожденияг.Сергач
Дата рождения29.09.1950
Дата смерти17.03.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.03.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.05.1988
Сын: Каюмов Хайдир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1995
Сын: Каюмов Габдрахман
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.03.2019