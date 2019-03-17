Каюмов Хоммят Кафиятуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмов Хоммят Кафиятуллович

Место рождения

г.Сергач

Дата рождения

29.09.1950

Дата смерти

17.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности
1995 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
21.03.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.05.1988

Сын: Каюмов Хайдир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1995

Сын: Каюмов Габдрахман

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.03.2019

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