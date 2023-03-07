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Луппов Потап Харитонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Луппов Харитон Абрамов

Мать: Луппова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Луппов Семен Потапов

Мать ребёнка: не указана

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Ведерникова Акилина Потапова

Мать ребёнка: не указана

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Марфа Потапова

Мать ребёнка: не указана

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Луппов Козьма Потапов

Мать ребёнка: не указана

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Марфа (мл) Потапова

Мать ребёнка: не указана

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Мавра Потапова

Мать ребёнка: не указана

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Луппов Матвей Потапов

Мать ребёнка: не указана

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Евдокия Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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