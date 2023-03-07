Луппов Потап Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Луппов Харитон Абрамов
Мать: Луппова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Луппов Семен Потапов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Ведерникова Акилина Потапова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Марфа Потапова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Марфа (мл) Потапова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Мавра Потапова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762