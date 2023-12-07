Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Кушнаревский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильева) Анна

Мать ребёнка: Васильева (Серболина) Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Серболина) Ефросинья

Рождение ребёнка
1925

Сын: Васильев Петр

Мать ребёнка: Васильева (Серболина) Ефросинья

Рождение ребёнка
25.09.1928

Дочь: Дубровская (Васильева) Ольга

Мать ребёнка: Васильева (Серболина) Ефросинья

Рождение ребёнка
19.03.1933

Сын: Васильев Дмитрий

Мать ребёнка: Васильева (Серболина) Ефросинья

Рождение ребёнка
13.07.1938

Дочь: Чванова (Васильев) Надежда

Мать ребёнка: Васильева (Серболина) Ефросинья

Смерть
Около 1940

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