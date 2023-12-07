Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Кушнаревский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильева) Анна
Мать ребёнка: Васильева (Серболина) Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Васильев Петр
Мать ребёнка: Васильева (Серболина) Ефросинья
Рождение ребёнка
25.09.1928
Дочь: Дубровская (Васильева) Ольга
Мать ребёнка: Васильева (Серболина) Ефросинья
Рождение ребёнка
19.03.1933
Сын: Васильев Дмитрий
Мать ребёнка: Васильева (Серболина) Ефросинья
Рождение ребёнка
13.07.1938
Дочь: Чванова (Васильев) Надежда
Мать ребёнка: Васильева (Серболина) Ефросинья
Смерть
Около 1940