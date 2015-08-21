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Сыркова Вера Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1932

Дата смерти

21.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1932

Отец: Борисенко Федор Вакулович

Мать: Борисенко (Голота) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.03.1954

Дочь: Ясносикирская Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сырков Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
29.04.1959

Дочь: Нажмадиова (Сыркова) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сырков Дмитрий Семенович

Смерть
21.08.2015
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

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