Сыркова Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1932
Дата смерти21.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1932
Рождение ребёнка
19.03.1954
Дочь: Ясносикирская Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сырков Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
29.04.1959
Дочь: Нажмадиова (Сыркова) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сырков Дмитрий Семенович
Смерть
21.08.2015
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край