Трикин Иван Гаврилович
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения21.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1879
Отец: Трикин Гаврила Михайлович
Мать: Агрипина Евграфова
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
15.07.1905
Пантелеймон Васильевич Трикин
Восприемник
24.05.1908
Агрипина Васильева Трикина
Смерть
Неизвестно