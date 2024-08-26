Трикин Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикин Иван Гаврилович

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

21.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1879

Отец: Трикин Гаврила Михайлович

Мать: Агрипина Евграфова

Место жительства
Неизвестно
Восприемник
15.07.1905
Пантелеймон Васильевич Трикин
Восприемник
24.05.1908
Агрипина Васильева Трикина
Смерть
Неизвестно

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