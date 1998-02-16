Дубакова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубакова Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1966

Пол

Женский

Отец

Мать

1936 г.р.

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1966

Отец: Малько Михаил Григорьевич

Мать: Малько Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.05.1988

Сын: Дубаков Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ячный Игорь Александрович

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