Дубакова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1966
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1966
Отец: Малько Михаил Григорьевич
Мать: Малько Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.05.1988
Сын: Дубаков Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ячный Игорь Александрович