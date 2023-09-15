Фалилеева (------) Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалилеева (------) Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фалилеева ------------ Васильевна

Отец ребёнка: Фалилеев Василий Афанасьевич

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалилеев Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около ?.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалилеев Василий Афанасьевич

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край

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