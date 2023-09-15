Фалилеева (------) Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фалилеева ------------ Васильевна
Отец ребёнка: Фалилеев Василий Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фалилеев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около ?.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фалилеев Василий Афанасьевич