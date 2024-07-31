Красноярова (Гребенюк) Пелагея Яковлевна 23.10.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красноярова (Гребенюк) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Малая Камала, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.10.1906

Дата смерти

07.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1906

Отец: Гребенюк Яков

Мать: неизвестно

Малая Камала, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.09.1934

Дочь: Дегтярева (Красноярова) Любовь

Отец ребёнка: Краснояров Михаил Федорович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.10.1939

Сын: Краснояров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Краснояров Михаил Федорович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
22.02.1959

Муж: Краснояров Михаил Федорович

Смерть
07.04.1991

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