Красноярова (Гребенюк) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1906
Дата смерти07.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1906
Отец: Гребенюк Яков
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1934
Дочь: Дегтярева (Красноярова) Любовь
Отец ребёнка: Краснояров Михаил Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1939
Сын: Краснояров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Краснояров Михаил Федорович
Бракосочетание
22.02.1959
Смерть
07.04.1991