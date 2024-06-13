Пышнов Бейрах Борух-Янкелев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Пишнов Янкель-Борух Шломович
Мать: Пишнова Лея
Рождение ребёнка
1840
Сын: Пышнов Хаим-Хайкель Бейрах-Борухович
Мать ребёнка: Пышнова Сара-Сима Пинхасовна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Пышнова Сара-Сима Пинхасовна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пышнов Зелик Бейрах-Борухов
Мать ребёнка: Пышнова Сара-Сима Пинхасовна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно