Пышнов Бейрах Борух-Янкелев 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пышнов Бейрах Борух-Янкелев

Место рождения

Звенигородка, Черкаська область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Пишнов Янкель-Борух Шломович

Мать: Пишнова Лея

Звенигородка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Пышнов Хаим-Хайкель Бейрах-Борухович

Мать ребёнка: Пышнова Сара-Сима Пинхасовна

Звенигородка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пышнов Ноах Борухович

Мать ребёнка: Пышнова Сара-Сима Пинхасовна

Звенигородка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пышнов Зелик Бейрах-Борухов

Мать ребёнка: Пышнова Сара-Сима Пинхасовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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