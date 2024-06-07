Вахрушева Параскева Фадеевна 1640 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вахрушева Параскева Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Вахрушева) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1704

Дочь: (Вахрушева) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1705

Сын: Вахрушев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1707

Сын: Вахрушев Карп Иванович

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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