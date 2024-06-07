Вахрушева Параскева Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1703
Дочь: (Вахрушева) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1704
Дочь: (Вахрушева) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно