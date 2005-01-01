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Ковалевский Игорь Авангардович
Ковалевский Игорь Авангардович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1971
Дата смерти
Около 2005
Пол
Мужской
Отец
Ковалевский Авангард
1940 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец:
Ковалевский Авангард
Мать: не указана
Смерть
Около 2005
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