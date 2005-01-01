Ковалевский Игорь Авангардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалевский Игорь Авангардович

Ковалевский Игорь Авангардович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Ковалевский Авангард

Мать: не указана

Смерть
Около 2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close