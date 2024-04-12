Трубников Поликарп Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1774
Сын: Трубников Денис Поликарпович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Трубников Лука Поликарпович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Трубников Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Трубников Яков Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриднева Настасья Поликарповна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1812