Трубников Поликарп Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубников Поликарп Евдокимович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Трубников Евдоким Иванович

Мать: Трубникова Елена Самсоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Трубников Денис Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Трубников Лука Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Трубников Григорий Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Трубников Яков Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриднева Настасья Поликарповна

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1812
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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