Демина (Марева) Мария Даниловна 26.05.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демина (Марева) Мария Даниловна

Место рождения

Гремячка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.05.1874

Дата смерти

До 1962

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1874

Отец: Марев Данила Семенович

Мать: Марева (Воробьева) Екатерина Ивановна

Гремячка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Семён

Отец ребёнка: Демин Иосиф Николаевич

Бракосочетание
01.11.1893

Муж: Демин Иосиф Николаевич

Лубянки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Демин Василий

Отец ребёнка: Демин Иосиф Николаевич

Лубянки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.09.1902

Сын: Демин Сергей Осипович

Отец ребёнка: Демин Иосиф Николаевич

Лубянки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1962

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