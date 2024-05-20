Демина (Марева) Мария Даниловна
Место рождения
Дата рождения26.05.1874
Дата смертиДо 1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демин Семён
Отец ребёнка: Демин Иосиф Николаевич
Бракосочетание
01.11.1893
Рождение ребёнка
01.01.1900
Сын: Демин Василий
Отец ребёнка: Демин Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
23.09.1902
Отец ребёнка: Демин Иосиф Николаевич
Смерть
До 1962