Красильникова Наталья Сергеевна
женский, родилась 16.07.1990
ОтецИщенко Сергей Васильевич17.12.1962 г.р.
МатьИщенко Татьяна Викторовна19.05.1967 г.р.
Дети
Красильников Иван Владимирович13.10.2017 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
18.04.2015
Муж: не указан
Рождение ребёнка
13.10.2017
Сын: Красильников Иван Владимирович
Отец ребёнка: Красильников Владимир Алексеевич