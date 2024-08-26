Щукина Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щукин Федор Петрович
Смерть
1848
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.07.1882 ст.
Отец ребёнка: Щукин Федор Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1883 ст.
Отец ребёнка: Щукин Федор Петрович
Рождение ребёнка
?.01.1886 ст.
Дочь: Щукина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Щукин Федор Петрович