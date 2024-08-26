Щукина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукина Анна Егоровна

Щукина Анна Егоровна

Место рождения

Сельцы, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцы, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Федор Петрович

Смерть
1848
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.07.1882 ст.

Сын: Щукин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Щукин Федор Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1883 ст.

Сын: Щукин Николай Федорович

Отец ребёнка: Щукин Федор Петрович

Рождение ребёнка
?.01.1886 ст.

Дочь: Щукина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Щукин Федор Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.