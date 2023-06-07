Сурова Анна Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1656
Дата смертиПо 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1677
Сын: Суров Борис Лукьянов
Отец ребёнка: Суров Лукьян Андреев
Рождение ребёнка
1687
Отец ребёнка: Суров Лукьян Андреев
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Аграфена Лукьянова
Отец ребёнка: Суров Лукьян Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Лукьян Андреев
Смерть
По 1741