Сурова Анна Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурова Анна Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1656

Дата смерти

По 1741

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Суров Борис Лукьянов

Отец ребёнка: Суров Лукьян Андреев

Рождение ребёнка
1687

Сын: Суров Тимофей Лукьянов

Отец ребёнка: Суров Лукьян Андреев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1699

Дочь: Аграфена Лукьянова

Отец ребёнка: Суров Лукьян Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Лукьян Андреев

Смерть
По 1741
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