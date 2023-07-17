Плеханов Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плеханов Михаил
Мать: Плеханова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плеханов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Плеханова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плеханов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Плеханова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плеханова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плеханова Вера
Смерть
Неизвестно