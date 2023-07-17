Плеханов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханов Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плеханов Михаил

Мать: Плеханова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плеханов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Плеханова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плеханов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Плеханова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плеханов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Плеханова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плеханова Вера

Смерть
Неизвестно

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