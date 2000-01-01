Матвеев Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Платон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Давид Николаев

Мать: Матвеева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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