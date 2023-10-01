Гончарова Людмила Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1984
Дочь: Бабинцева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Гончаров Николай Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1986
Дочь: Гончарова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Гончаров Николай Николаевич