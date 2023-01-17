Зуйкова (Горохова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуйкова (Горохова) Анна

Зуйкова (Горохова) Анна

avatar

Место рождения

Ежевица, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

С 01.01.1903 по 02.05.1903

Дата смерти

11.03.1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1903 по 02.05.1903

Отец: Николай

Мать: не указана

Ежевица, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.05.1922

Муж: Зуйков Павел

Мархоткинский волостной ЗАГС Ельнинского Уезда Смоленской области
Рождение ребёнка
12.07.1927

Дочь: Сысойкина Валентина

Отец ребёнка: Зуйков Павел

Пречистая, Мархоткинская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1931

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зуйков Павел

Ежевица, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close