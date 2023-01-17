Зуйкова (Горохова) Анна
Место рождения
Дата рожденияС 01.01.1903 по 02.05.1903
Дата смерти11.03.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1903 по 02.05.1903
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1922
Муж: Зуйков Павел
Мархоткинский волостной ЗАГС Ельнинского Уезда Смоленской области
Рождение ребёнка
12.07.1927
Дочь: Сысойкина Валентина
Отец ребёнка: Зуйков Павел
Пречистая, Мархоткинская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1931
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зуйков Павел
Смерть
11.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния