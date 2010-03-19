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Дулин Александр Александрович

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Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

08.09.1963

Дата смерти

19.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1963

Отец: Дулин Александр Иванович

Мать: Дулина Мария Сергеевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.03.2010
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область
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