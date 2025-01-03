Бычкова (Бугай) Виктория Витальевна
Место рожденияРоссия Ростовская обл.,г.Таганрог
Дата рождения07.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1971
Россия Ростовская обл.,г.Таганрог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1997
Сын: Бычков Борис Константинович
Отец ребёнка: Бычков Константин Борисович
РОссия Ростовская обл.,г.Таганрог
Бракосочетание
12.07.1997
Россия Ростовская обл.,г.Таганрог
Рождение ребёнка
21.10.2005
Сын: Бычков Богдан Константинович
Отец ребёнка: Бычков Константин Борисович
Россия г.Ростов на Дону