Шермер Аполония Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Schermer Heinrich Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Schermer Heinrich Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шермер Мария
Отец ребёнка: Schermer Heinrich Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1931
Сын: Шермер Виктор Генрихович Андреевич
Отец ребёнка: Schermer Heinrich Александрович
Смерть
Неизвестно