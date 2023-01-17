Лавренова Анастасия А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова Анастасия А

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лавренов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лавренов Андрей Васильевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лавренова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Лавренов Андрей Васильевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Лавренова Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Лавренов Андрей Васильевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Сын: Лавренов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лавренов Андрей Васильевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавренов Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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