Лавренова Анастасия А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Лавренов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лавренова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Лавренов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Лавренова Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Лавренов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лавренов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Лавренов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно