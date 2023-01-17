Яркин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркин Иван Васильевич

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Место рождения

Царицын

Дата рождения

1915

Дата смерти

03.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1920 г.р.

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Царицын
Рождение ребёнка
25.11.1940

Сын: Яркин Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркина Евдокия Артемовна

Смерть
03.01.1942
д. Бутырки, Московская обл.
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