Яркин Иван Васильевич
Место рожденияЦарицын
Дата рождения1915
Дата смерти03.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Царицын
Рождение ребёнка
25.11.1940
Мать ребёнка: не указана
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яркина Евдокия Артемовна
Смерть
03.01.1942
д. Бутырки, Московская обл.