Козин Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1895

Дата смерти

25.05.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Село Юркино Лысковского уезда Нижегородской губернии
Смерть
25.05.1948
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