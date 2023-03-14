Козин Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1895
Дата смерти25.05.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Село Юркино Лысковского уезда Нижегородской губернии
Смерть
25.05.1948