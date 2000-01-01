Бородин Александр Ростиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1974
Сын: Бородин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бородина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
20.01.1976
Сын: Бородин Александр Александрович
Мать ребёнка: Бородина Валентина Александровна