Бородин Александр Ростиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Александр Ростиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1974

Сын: Бородин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бородина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
20.01.1976

Сын: Бородин Александр Александрович

Мать ребёнка: Бородина Валентина Александровна

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