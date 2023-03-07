Бакулин Григорий (Гришка) Денисов
Место рожденияпоч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1626
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1626
Отец: Бакулин Денис (Дениско) Семенов
Мать: не указана
поч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Малыгинской, вотчина Истобенского Троицкого монастыря, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646