Бакулин Григорий (Гришка) Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Григорий (Гришка) Денисов

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Место рождения

поч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Бакулин Денис (Дениско) Семенов

Мать: не указана

поч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Малыгинской, вотчина Истобенского Троицкого монастыря, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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