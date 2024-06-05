Денисова (Галактионова) Просковья (Пераскева) Петровна 18.10.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова (Галактионова) Просковья (Пераскева) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1884

Дата смерти

?.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1884

Отец: Галактионов Петр Григорьев

Мать: Галактионова Анна Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Денисов Николай Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Андреевич

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Иван Андреевич

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1915

Дочь: Денисова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Андреевич

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.07.1946
Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
убили соседи

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