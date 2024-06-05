Денисова (Галактионова) Просковья (Пераскева) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1884
Дата смерти?.07.1946
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910 ст.
Отец ребёнка: Денисов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1913 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.09.1915
Дочь: Денисова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Андреевич
Смерть
?.07.1946
убили соседи