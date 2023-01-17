Смирнова Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Смирнов Осип Филиппович

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.05.1893

Дочь: Машталирова Елена Филипповна

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1895

Дочь: Толстова Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1898

Дочь: Некрасова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1904

Дочь: Смирнова Лукерья Филипповна

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.04.1905

Сын: Смирнов Максим Филиппович

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: Судакова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.02.1910

Дочь: Журавлева Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Хохлова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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