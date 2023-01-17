Смирнова Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1893
Дочь: Машталирова Елена Филипповна
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1895
Дочь: Толстова Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1898
Дочь: Некрасова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1904
Дочь: Смирнова Лукерья Филипповна
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1905
Сын: Смирнов Максим Филиппович
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: Судакова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1910
Дочь: Журавлева Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Хохлова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно