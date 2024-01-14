Лысова (Лысова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова (Лысова) Анна

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Место рождения

Щекутьево, Лежский, Грязовецкий район, Вологодская область, Ведерковский ЗАГС

Дата рождения

24.06.1909

Дата смерти

07.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1909

Отец: Лысов Иван

Мать: Лысова Александра

Щекутьево, Лежский, Грязовецкий район, Вологодская область, Ведерковский ЗАГС
Рождение ребёнка
25.03.1949

Дочь: Зеленина Людмила

Отец ребёнка: Лысов Николай

п. Ильма
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Валентин

Отец ребёнка: Лысов Николай

Смерть
07.08.1982
г. Череповец
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