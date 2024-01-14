Лысова (Лысова) Анна
Место рожденияЩекутьево, Лежский, Грязовецкий район, Вологодская область, Ведерковский ЗАГС
Дата рождения24.06.1909
Дата смерти07.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1909
Отец: Лысов Иван
Мать: Лысова Александра
Щекутьево, Лежский, Грязовецкий район, Вологодская область, Ведерковский ЗАГС
Рождение ребёнка
25.03.1949
Дочь: Зеленина Людмила
Отец ребёнка: Лысов Николай
п. Ильма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысов Валентин
Отец ребёнка: Лысов Николай
Смерть
07.08.1982
г. Череповец