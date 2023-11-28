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Насонов Евдоким Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Насонов Иван Иванов

Мать: Насонова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ульяна Евдокимова

Мать ребёнка: Насонова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Веснина Стефанида Евдокимова

Мать ребёнка: Насонова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья Евдокимова

Мать ребёнка: Насонова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Насонова Параскева Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова Параскева Федорова

Смерть
Неизвестно
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