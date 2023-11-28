Насонов Евдоким Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Насонов Иван Иванов
Мать: Насонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ульяна Евдокимова
Мать ребёнка: Насонова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Веснина Стефанида Евдокимова
Мать ребёнка: Насонова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дарья Евдокимова
Мать ребёнка: Насонова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Насонова Параскева Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно