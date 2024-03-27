Урманова Забида Мифтахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урманова Забида Мифтахетдиновна

Место рождения

Аминево, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Аминево, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
10.11.1882

Муж: Урманов Абдулла Шарафутдинович

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1883

Сын: Урманов Тимербай Абдуллович

Отец ребёнка: Урманов Абдулла Шарафутдинович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1920
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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