Урманова Забида Мифтахетдиновна
Место рожденияАминево, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Аминево, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
10.11.1882
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1883
Сын: Урманов Тимербай Абдуллович
Отец ребёнка: Урманов Абдулла Шарафутдинович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1920
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия