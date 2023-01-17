Калинин Владимир Максимович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Калинин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1942
Дочь: Николаева Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Калинина Просковья Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Калинина Просковья Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Калинина Просковья Прохоровна
Смерть
Неизвестно