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Калинин Владимир Максимович

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Место рождения

Вертное, Думиничский район, Калужская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Калинин Максим

Мать: не указана

Вертное, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.01.1942

Дочь: Николаева Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Калинина Просковья Прохоровна

Вертное, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Калинина Просковья Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Просковья Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Калинина Просковья Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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