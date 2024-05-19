Шитов Валентин Григорьевич 08.02.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шитов Валентин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1941

Дата смерти

14.03.1971

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1941

Отец: Шитов Григорий Филиппович

Мать: Шитова (Полуянова) Павла Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.1971
Кировск, город Кировск, Мурманская область

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