Ынаалай Даниэла Кинаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ынаалай Даниэла Кинаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Ынаалай Кинаа Бады-Хоевич

Мать: Ынаалай Кок

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