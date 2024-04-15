Криводуб Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криводуб Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1908 ст.

Жена: Криводуб Юстина Никитична

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKL-8?i=295&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.11.1908 ст.

Дочь: Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: Криводуб Юстина Никитична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK6-N?i=283&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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