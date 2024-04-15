Криводуб Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Бракосочетание
13.02.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKL-8?i=295&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.11.1908 ст.
Дочь: Фекла Яковлевна
Мать ребёнка: Криводуб Юстина Никитична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK6-N?i=283&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно