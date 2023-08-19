Фалелеева Дарья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалелеева Дарья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1731 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалелеев Максим Яковлев

Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Фалелеев Матвей Максимов

Отец ребёнка: Фалелеев Максим Яковлев

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Фалелеев Степан Максимов

Отец ребёнка: Фалелеев Максим Яковлев

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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