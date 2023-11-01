Козлова Фетинья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Фетинья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

43 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Козлова Василиса Кузьмина

Отец ребёнка: Козлов Косьма Кирилов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Козлов Андрей Кузьмин

Отец ребёнка: Козлов Косьма Кирилов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Косьма Кирилов

Смерть
Неизвестно
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