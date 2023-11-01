Козлова Фетинья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1807
43 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Козлова Василиса Кузьмина
Отец ребёнка: Козлов Косьма Кирилов
16 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Козлов Косьма Кирилов
13 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно