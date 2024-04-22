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Диденко Алексей Дмитриевич

Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Диденко Дмитрий Игнатов

Мать: не указана

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Диденко Иван Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Диденко Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Диденко Прокофий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1850 ст.

Дочь: Диденко Соломанида Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Диденко Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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