Диденко Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Диденко Дмитрий Игнатов
Рождение ребёнка
1840 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Диденко Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Диденко Прокофий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около ?.07.1850 ст.
Дочь: Диденко Соломанида Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Диденко Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно