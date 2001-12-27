Ваганов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1946

Дата смерти

27.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ваганова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Игорь Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваганова Тамара Феофановна

Смерть
27.12.2001

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