Ваганов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1946
Дата смерти27.12.2001
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Игорь Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ваганова Тамара Феофановна
Смерть
27.12.2001