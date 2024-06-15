Протопопова (Симонова) Прасковья Лукьянова 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Протопопова (Симонова) Прасковья Лукьянова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Симонов Лукьян Васильев

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1757

Муж: Протопопов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Протопопов Иван Егорович

Отец ребёнка: Протопопов Егор Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1765

Дочь: Долгополова (Протопопова) Елена Егоровна

Отец ребёнка: Протопопов Егор Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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