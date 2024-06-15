Протопопова (Симонова) Прасковья Лукьянова
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Симонов Лукьян Васильев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1757
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Протопопов Егор Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1765
Дочь: Долгополова (Протопопова) Елена Егоровна
Отец ребёнка: Протопопов Егор Иванович
Смерть
Неизвестно