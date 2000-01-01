Артёмов Ярослав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмов Ярослав Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.?

Отец: не указан

Мать: Артёмова Альбина Викторовна

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